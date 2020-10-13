В Бессоновском районе водитель «Гранты» погиб в ДТП с фурой

13.10.2020 | 12:08

Во вторник, 13 октября, в Бессоновском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 10:50 на 653-м километре федеральной трассы М5 «Урал», в селе Кижеватово, столкнулись «Лада-Гранта» с 44-летним водителем и фура марки Volvo с полуприцепом, за рулем которой находился 42-летний шофер.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Гранта» от полученных травм погиб на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Из-за ДТП на данном участке образовался затор.