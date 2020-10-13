Уехавшего на Cadillac пензенца нашли в Бессоновском районе

13.10.2020 | 17:30

Во вторник, 13 октября, завершились поиски 40-летнего жителя Пензы, сведений о местонахождении которого не было с 12-го числа.

Мужчина уехал из дома на автомобиле Cadillac белого цвета в неизвестном направлении. В его розыске участвовали правоохранители, волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», родственники.

Около 15:00 на странице группы поисковиков соцсети «ВКонтакте» появилась запись, что мужчину нашли погибшим.

В пресс-службе регионального УМВД России факт смерти пензенца подтвердили.

«Тело мужчины нашли в Бессоновском районе. По факту его смерти в настоящий момент проводится проверка», - рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Машину погибшего также обнаружили.