Уехавшего на Cadillac пензенца нашли в Бессоновском районе

Во вторник, 13 октября, завершились поиски 40-летнего жителя Пензы, сведений о местонахождении которого не было с 12-го числа.
Мужчина уехал из дома на автомобиле Cadillac белого цвета в неизвестном направлении. В его розыске участвовали правоохранители, волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», родственники.
Около 15:00 на странице группы поисковиков соцсети «ВКонтакте» появилась запись, что мужчину нашли погибшим.
В пресс-службе регионального УМВД России факт смерти пензенца подтвердили.
«Тело мужчины нашли в Бессоновском районе. По факту его смерти в настоящий момент проводится проверка», - рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.
Машину погибшего также обнаружили.
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