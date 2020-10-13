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Происшествия

Уехавшего на Cadillac пензенца нашли в Бессоновском районе

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Во вторник, 13 октября, завершились поиски 40-летнего жителя Пензы, сведений о местонахождении которого не было с 12-го числа.

Мужчина уехал из дома на автомобиле Cadillac белого цвета в неизвестном направлении. В его розыске участвовали правоохранители, волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», родственники.

Около 15:00 на странице группы поисковиков соцсети «ВКонтакте» появилась запись, что мужчину нашли погибшим.

В пресс-службе регионального УМВД России факт смерти пензенца подтвердили.

«Тело мужчины нашли в Бессоновском районе. По факту его смерти в настоящий момент проводится проверка», - рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Машину погибшего также обнаружили.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

хорошо хоть не 90-е на дворе...

Гость||

Соболезную родственникам!

Гость||

а cadilak?

Гость||

13.10.2020 17:58|

хорошо хоть не 90-е на дворе...

Ошибаешься

Гость||

Завалили.

Гость||

Таких людей и на свете мало. Добрый,порядочный.Хороший семьянин.Сам зарабатывал. Не сидел на шее родных. Не пьющий. Вечно улыбался.Спрашивал как дела? Вспоминаю о нем и слезы ручьем. А Вы завистники заткнитесь.Соболезнования родным и близким.

Гость||

Чем он зарабатывал?

Гость||

А как так сразу искать начала. Я думала что три дня должно пройти, а потом поиски.

Гость||

А что случилось?

Соболезнования родным

Имя: Гость
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