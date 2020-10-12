В Лопатинском районе пешеход погиб под колесами КамАЗа с прицепом

В субботу, 10 октября, в Лопатинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.
По предварительным данным, в 18:05 на 19-м километре трассы Лопатино - Даниловка - Чунаки 35-летний водитель КамАЗа с прицепом сбил 43-летнего мужчину.
От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.
Днем ранее, 9-го числа, в ДТП пострадала 11-летняя девочка-пешеход. На улице Антонова в Пензе ее сбил водитель автомобиля ВАЗ-2114.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
а как там делишки с камазистом и сотрудниками полиции на дтп в каменском районе с годик назад?