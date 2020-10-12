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Происшествия

В Лопатинском районе пешеход погиб под колесами КамАЗа с прицепом

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В субботу, 10 октября, в Лопатинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 18:05 на 19-м километре трассы Лопатино - Даниловка - Чунаки 35-летний водитель КамАЗа с прицепом сбил 43-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Днем ранее, 9-го числа, в ДТП пострадала 11-летняя девочка-пешеход. На улице Антонова в Пензе ее сбил водитель автомобиля ВАЗ-2114.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

а как там делишки с камазистом и сотрудниками полиции на дтп в каменском районе с годик назад?

Гость||

Гость писал(a):

а как там делишки с
А твое какое собачье дело то?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 18:05 на

Нужно летнее время. В 18 уже темнотища, что за безобразие

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.10.2020 16:45|

Гость писал(a):

а как там делишки с

А твое какое собачье дело то?

не корысти ради а так чисто из любопытства слухи ходили водитель камаза не приделах а кто же тогда виноват

Имя: Гость
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