В Пензе зрелую женщину осудили за ложный донос на соперницу

11.10.2020 | 18:59

Лукавство привело зрелую женщину на скамью подсудимых. Жили две дамы на одной площади. Однажды что-то или кого-то не поделили, возможно мужчину. Поругались.

«Гражданка обнаружила, что в квартире отсутствует имущество, принадлежащее собственнику жилья - своей знакомой, которая последнее забрала на законных основаниях из квартиры вследствие конфликтной ситуации с владелицей данного имущества», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Ринат Баргаев.

Месть за уход подруги из дома была жестокой. Обиженная решила оклеветать соперницу. Всплакнув у окна пустой квартиры, 49-летняя женщина обратилась к стражам порядка.

«Звонит в полицию и говорит, что якобы у меня украли. А по идее у нее ничего не крали, она специально говорит, чтобы полицейские приехали и вернули то имущество, которое было в данном доме. Скорее всего, ей просто было удобнее жить с этим имуществом. Если там кровать забрали - само собой, она будет жаловаться. А имущество принадлежит второй женщине. Получается, она на нее наговорила на состав преступления», - пояснил Ринат Баргаев.

Суд назначил гражданке наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов за заведомо ложный донос.