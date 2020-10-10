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Происшествия

За сутки в области зарегистрировали более 40 случаев возгорания травы

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В Пензенской области участились случаи возгораний сухой травы и мусора. В субботу, 10 октября, в пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что за минувшие сутки спасатели 44 раза выезжали на ликвидацию подобных пожаров.

Трава и мусор горели в Пензе, Каменском, Бессоновском, Тамалинском, Мокшанском, Камешкирском, Неверкинском и других районах. Основная причина ЧП - несоблюдение правил пожарной безопасности.

«Люди продолжают сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках, не задумываясь о том, что это может привести к пожару. Установившаяся в регионе сухая и ветреная погода тому способствует», - отметили спасатели.

Региональное ГУ МЧС России напомнило жителям области о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на пикниках и во время дачных работ. При обнаружении разгорающегося пламени можно попробовать потушить его самостоятельно, например затоптать, но при этом убедиться, что трава или мусор не тлеют.

«Если пожар достаточно сильный, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану по телефонам: 101, 112», - добавили в пресс-службе ведомства.

9 октября из-за поджога сухой травы в овраге сгорело 8 строений в Сердобске. Из-за крупного пожара, бушевавшего несколько часов, люди лишились двух жилых домов, двух нежилых, хозяйственных построек, автомобилей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Тут и любители пососать табак (курильшики) иногда способствуют, бросая не потушенные окурки.

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