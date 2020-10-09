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Происшествия

Очевидец поделился шокирующим фото с места ДТП у с. Кера

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В распоряжении сетевого издания PenzaInform.ru оказалась фотография с места трагического ДТП в Нижнеломовском районе. Авария произошла вечером в четверг, 8 октября.

По сообщению регионального управления ГИБДД, в 17:20 на 39-м километре дороги Плес - Голицыно - Нижний Ломов столкнулись «Лада-Калина» и КамАЗ. Очевидцы рассказали, что грузовик находился на полосе, предназначенной для встречного движения.

В результате столкновения погиб водитель легковушки - мужчина в возрасте 59 лет.

Один из читателей портала PenzaInform.ru Олег Бунтин прислал в редакцию фотографию. На ней запечатлены останки «Калины». О том, что когда-то это был автомобиль, напоминает лишь задняя часть кузова. Передняя просто уничтожена КамАЗом.

Судя по фото, грузовик перевозил зерно. Им управлял мужчина 1967 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего должны выяснить сотрудники ГИБДД.

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Источник — фото Олега Бунтина
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Гость||

Как на видео, где фокус об стену на 190км/ч разбивается. Видимо у калины была скорость в этих пределах.

Гость||

Лучше бы в кювет ушел, хоть шансы были бы. Пьяный колхозный зерновоз! С утра небось не умывался, может и с похмелья был.

Гость||

в 17:20, а не с утра

Имя: Гость
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