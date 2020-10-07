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Происшествия

В серьезной аварии в Городищенском районе пострадали два человека

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В среду, 7 октября, на трассе М5 в Городищенском районе произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, около 9:00 на 719-м километре дороги столкнулись автомобили Geely с 28-летним водителем и Nissan - с 56-летним.

Снимки последствий ДТП появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлены иномарки, вылетевшие за пределы трассы и получившие существенные повреждения.

В аварии пострадали оба водителя. Их доставили в медицинское учреждение, сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Сейчас в обстоятельствах дорожного инцидента разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

...И это в прекрасную сухую погоду. А что будет по первозимью?

Имя: Гость
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