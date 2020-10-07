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Происшествия

В Пензе молодой мотоциклист рассказал, как наехал на пешехода

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Наезд мотоциклиста на пешехода произошел на улице Калинина, напротив дома № 80, прямо на зебре. Молодой человек, управлявший двухколесным транспортом, в шоке от того, что произошло. По его словам, мужчину впереди он просто не заметил.

«Машина перекрыла. Изначально никого не было, а машина выехала и перекрыла. Скорость небольшая была», - рассказал он.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Имеются предварительные данные.

«Водитель мотоцикла Cobra, молодой человек 2003 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1970 года рождения. В результате происшествия пешеход был доставлен в медицинское учреждение», - сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.

Водителям на Южной Поляне пришлось объезжать лежащий посреди дороги мотоцикл, что создало некоторые неудобства. Кроме того, для оформления ДТП понадобилось на время перекрывать движение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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