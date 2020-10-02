В Пензенской области произошло 2 ДТП с лосями, один из них погиб

В ночь на пятницу, 2 октября, в двух районах области произошли аналогичные ДТП: под колесами автомобилей оказались лесные великаны.
«Один лось погиб, причиненный охотничьему фонду ущерб составил 80 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
В последнее время подобные инциденты участились. С августа по октябрь включительно у этих животных проходит брачный период, во время которого они становятся менее осторожными, чаще выходят на автомобильные дороги и даже заходят в населенные пункты.
Так, 16 сентября сохатый погиб под колесами автомобиля на улице Нейтральной в Пензе.
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penzainform.ru писал(a):А знаки есть о диких животных? причинен им ущерб...