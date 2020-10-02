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Происшествия

В Кузнецком районе мотоциклист попал в больницу после ДТП

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В пятницу, 2 октября, в Кузнецком районе произошло серьезное ДТП с участием двухколесного транспорта.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте». «М5, Кряжим, в сторону Самары. ДТП. Время 12:13», - написал он.

На кадре запечатлены опрокинувшийся мотоцикл, работающие на месте происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы и спасатели.

Детали аварии сообщили порталу PenzaInform.ru в региональном управлении Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, в 10:43 на 725-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» с 32-летним водителем за рулем и мотоцикл BMW под управлением 44-летнего мужчины», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Бригада скорой помощи доставила мотоциклиста в больницу. Причины ДТП устанавливают специалисты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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