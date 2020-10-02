«Оба красавцы»: момент ДТП на ул. Карпинского попал на камеру

Утром в пятницу, 2 октября, на улице Карпинского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Момент их столкновения зафиксировал видеорегистратор другого автомобилиста.
Авария случилась в 8:54. Водитель одной из машин, двигаясь со стороны «Глобуса», решил повернуть с Карпинского на Леваневского при мигающем желтом сигнале светофора.
Когда он выехал на перекресток, загорелся красный, и в автомобиль врезалась следовавшая от памятника Победы легковушка. Управлявший ею человек также планировал миновать перекресток на последних секундах желтого.
«Оба красавцы», - прокомментировал ДТП один из пользователей Сети.
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