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Происшествия

«Оба красавцы»: момент ДТП на ул. Карпинского попал на камеру

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Утром в пятницу, 2 октября, на улице Карпинского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Момент их столкновения зафиксировал видеорегистратор другого автомобилиста.

Авария случилась в 8:54. Водитель одной из машин, двигаясь со стороны «Глобуса», решил повернуть с Карпинского на Леваневского при мигающем желтом сигнале светофора.

Когда он выехал на перекресток, загорелся красный, и в автомобиль врезалась следовавшая от памятника Победы легковушка. Управлявший ею человек также планировал миновать перекресток на последних секундах желтого.

«Оба красавцы», - прокомментировал ДТП один из пользователей Сети.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — www.instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

говорят наваливали в рот кому то на заднем сиденье во время дтп

Гость||

почти успел

Гость||

Ну вот зря по прямой ехать на моргающий.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вот зря по прямой ехать на моргающий.
А поворачивать налево норм?

Гость||

Гость писал(a):

А поворачивать налево норм?
Норм даже и под зеленый. Учи пдд.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вот зря по прямой ехать на моргающий.
Там уже не моргающий а давно жёлтый горел,а идиот на черной только добавил газу.Если по правилам то вина чёрного ,проезд на красный.

Гость||

Хорошо, что видео есть. А то на черной орал бы громче всех что его не пропустили.

Гость||

Два дебила это сила

Имя: Гость
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