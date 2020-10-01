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Происшествия

В центре Пензы два легковых авто не смогли поделить дорогу

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Вечером в среду, 30 сентября, в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие: проезжую часть не поделили два легковых автомобиля.

Сообщение о ДТП на пересечении улиц Бакунина и Володарского появилось в социальных сетях. «Время 20:01», - уточнил автор фото.

Судя по снимку, обе машины получили механические повреждения, у одной сильно разбита передняя часть, у второй - левая сторона. После удара автомобили встали перпендикулярно друг другу.

Официальной информации об аварии пока нет.

В тот же день на улице Мира столкнулись две легковушки. Одну из них после ДТП вынесло на газон.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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