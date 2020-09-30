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Происшествия

На улице Парижской коммуны в Пензе Toyota Celica снесла столб

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Вечером во вторник, 29 сентября, на улице Парижской коммуны в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля - Toyota Celica.

Сообщение об аварии появилось в разных группах в социальных сетях. «Парижская коммуна, 86, 20:40. ДТП. Celica уронила столб, все в жижу», - написал автор фото с места событий Аким Стулин.

По его словам, водитель иномарки ехал на высокой скорости, и помимо бетонной опоры машина снесла несколько пролетов забора.

Под постом о происшествии в группе «Пенза live» развернулось бурное обсуждение.

«Не понимаю, Celica переднеприводная, так что в дрифт не идет, да и лошадей у нее маловато», - написал один из комментаторов.

«Водитель трезвый, а не справиться с управлением может любой!!! Из людей, чей забор пострадал, все живы и здоровы... И крутыши там не стояли, а обычные смертные и рабочие люди... И 150 км они не ехали!!!» - высказалась другая пользовательница.

«По поводу имущества, конечно, неприятно, забора метров пять положили. Как ни крути, вина есть. Мы ехали сотку, нас как стоячих обошли, в поворот опасно входить на такой скорости, хорошо, пешеходов не было. Главное - жертв нет, забор сделают, а машину нечего жалеть, это железяка», - заключил автор поста.

Аналогичное ДТП в тот же вечер случилось на улице Измайлова: иномарка врезалась в столб. Но он устоял.

Фото № 2 - vk.com/sova_penza.

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Источник — vk.com/penza_live
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Гость||

А что адепты "стукачей" молчат? Четко же пацаны в столб влетели. Помешали кому то?

Гость||

На кол козлов ,это около Нейтральной рядом с Пензой-2 ,частный сектор ,узкая дорога по которой часто и пешеходы ходят,дети могут выбежать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а не справиться с управлением может любой лошара
Что верно то верно.

Гость||

Нету лучше велика, чем Тойота Селика

Имя: Гость
Комментарий:

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