На улице Парижской коммуны в Пензе Toyota Celica снесла столб

30.09.2020 | 08:58

Вечером во вторник, 29 сентября, на улице Парижской коммуны в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля - Toyota Celica.

Сообщение об аварии появилось в разных группах в социальных сетях. «Парижская коммуна, 86, 20:40. ДТП. Celica уронила столб, все в жижу», - написал автор фото с места событий Аким Стулин.

По его словам, водитель иномарки ехал на высокой скорости, и помимо бетонной опоры машина снесла несколько пролетов забора.

Под постом о происшествии в группе «Пенза live» развернулось бурное обсуждение.

«Не понимаю, Celica переднеприводная, так что в дрифт не идет, да и лошадей у нее маловато», - написал один из комментаторов.

«Водитель трезвый, а не справиться с управлением может любой!!! Из людей, чей забор пострадал, все живы и здоровы... И крутыши там не стояли, а обычные смертные и рабочие люди... И 150 км они не ехали!!!» - высказалась другая пользовательница.

«По поводу имущества, конечно, неприятно, забора метров пять положили. Как ни крути, вина есть. Мы ехали сотку, нас как стоячих обошли, в поворот опасно входить на такой скорости, хорошо, пешеходов не было. Главное - жертв нет, забор сделают, а машину нечего жалеть, это железяка», - заключил автор поста.

Аналогичное ДТП в тот же вечер случилось на улице Измайлова: иномарка врезалась в столб. Но он устоял.

Фото № 2 - vk.com/sova_penza.