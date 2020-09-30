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Происшествия

Инспекторы ГИБДД призывают пензенцев к осторожности на дорогах

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На 631-м километре автодороги М5 «Урал» под колесами иномарки оказался человек. Чрезвычайное происшествие случилось в первой половине дня.

«Водитель автомобиля Datsun, мужчина 1991 года рождения, допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход, женщина 1949 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Минувшим вечером на одной из городских магистралей также произошла авария с участием пешехода. Легковая машина японского производства сбила молодого человека.

«Вблизи дома № 9 во 2-м Виноградном проезде водитель автомобиля Mitsubishi Galant, мужчина 1994 года рождения, двигаясь по проспекту Строителей со стороны улицы Лозицкой в направлении улицы Глазунова, допустил наезд на пешехода, юношу 2003 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен», - пояснил Валентин Новоженцев.

Инспекторы ГИБДД обращаются к пензенцам и призывают к осторожности. Пешеходам офицеры рекомендуют пересекать проезжую часть только в положенных местах и на разрешающий сигнал светофора. Автолюбителям же советуют строго соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

рекомендуют пересекать проезжую часть только в положенных местах
А разница есть, ведь людей эти … сбили на пешеходных переходах?

Гость||

Ходите где хотите - вся ответственность на водителях.

Гость||

Пешеход всегда прав но не всегда жив.

Гость||

Гость писал(a):

Пешеход всегда прав но не всегда жив.
Конечно, хоть перед пешеходами повыпендриваться.

Комплексы, однако.

Гость||

Давайте нам быстрее нового начальника ГАИ, только крутого и работящего! Не такого лоботряса как был

Гость||

Берегите себя. Лучше неправ но здоров, чем прав и...

Гость||

Гость писал(a):

Давайте нам быстрее нового начальника ГАИ,
Никто не даст нам избавленья,

Не бог, не царь и не герой.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше неправ но здоров, чем прав и..
И откуда столько шкурников вырастили?

Ну не было в нас этого изначально.

Имя: Гость
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