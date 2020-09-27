В ДТП с «Приорой» и Ford в Нижнеломовском районе погибли 2 человека

27.09.2020 | 10:47

В субботу, 26 сентября, ДТП на трассе М5 в Нижнеломовском районе унесло жизни двух человек. Авария произошла в 22:45 на 550-м километре дороги.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, столкнулись «Лада-Приора» с 46-летним мужчиной за рулем и Ford Focus с 58-летним.

Травмы получили водитель и 38-летний пассажир отечественной машины. Они скончались на месте. Пострадал и водитель Ford. Медики оказали ему помощь и отпустили.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.