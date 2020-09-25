В Пензе такси унесло на территорию у остановочного павильона

В пятницу, 25 сентября, на улице Луначарского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием такси.
Об аварии сообщил очевидец ее последствий. «Автовокзал. 17:18», - уточнил он.
На сделанной им фотографии видны Datsun с символикой «Яндекс.Такси» и «Лада-Гранта». Передняя часть такси после столкновения оказалась на территории у остановочного павильона. Рядом - люди, ожидающие общественного транспорта.
Официальной информации о ДТП пока нет. По неподтвержденным данным, в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.
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