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Происшествия

В Пензе молодой человек задержан при попытке кражи из магазина

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В четверг, 24 сентября, в одном из пензенских торговых центров произошла кража. Сообщение о преступлении получил экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Видеокамера зафиксировала, как молодой человек надел на себя спортивный джемпер и штаны, а затем, минуя кассу, вышел из зала. Стоимость одежды составила более 8 000 рублей.

Охранник магазина, увидев происходящее, нажал тревожную кнопку, и стражи порядка через несколько минут прибыли на место. Сотрудник службы безопасности указал на парня, пытавшегося вынести за пределы торгового помещения неоплаченный товар.

«Росгвардейцы задержали 23-летнего подозреваемого, который отказался давать пояснения. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

в тюрьме ему новый прикид подгонят, причём безплатно

Имя: Гость
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