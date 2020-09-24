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Происшествия

В Сердобском районе ВАЗ столкнулся с грузовиком и загорелся

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В среду, 23 сентября, в Сердобском районе, на трассе Тамбов - Пенза, случилось серьезное ДТП с участием автомобилей КамАЗ и ВАЗ-2110.

По предварительным данным, машины столкнулись в 11:45 на 114-м километре дороги. «Десяткой» управлял 63-летний мужчина, грузовиком - 36-летний.

После удара легковушка съехала в кювет, врезалась в столб электропередачи, а после загорелась.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сердобский р-н на трассе Тамбов-Пенза?

Гость||

Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ---- http://bit.do/vidreg

Имя: Гость
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