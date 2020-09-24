В Сердобском районе ВАЗ столкнулся с грузовиком и загорелся

В среду, 23 сентября, в Сердобском районе, на трассе Тамбов - Пенза, случилось серьезное ДТП с участием автомобилей КамАЗ и ВАЗ-2110.
По предварительным данным, машины столкнулись в 11:45 на 114-м километре дороги. «Десяткой» управлял 63-летний мужчина, грузовиком - 36-летний.
После удара легковушка съехала в кювет, врезалась в столб электропередачи, а после загорелась.
«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Сейчас обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.
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