В Пензенском районе столкнулись ВАЗ, «Газель» и Skoda, есть пострадавший

В четверг, 24 сентября, в Пензенском районе столкнулись три автомобиля. ДТП случилось на 244-м километре трассы Пенза - Тамбов около 9:30.
Участниками стали 31-летний водитель ВАЗ-2110, 41-летний мужчина, управлявший «Газелью», и 44-летний автомобилист, который находился за рулем Skoda Rapid.
«Травмы получил водитель ВАЗа. Его доставили в больницу», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.
Последствия аварии попали в объектив камеры. Ролик появился в социальной сети Instagram. На кадрах бригада медиков оказывает помощь пострадавшему. Также автор запечатлел стоявшие на обочине автомобили участников ДТП.
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Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ----
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