В Пензенском районе столкнулись ВАЗ, «Газель» и Skoda, есть пострадавший

24.09.2020 | 13:12

В четверг, 24 сентября, в Пензенском районе столкнулись три автомобиля. ДТП случилось на 244-м километре трассы Пенза - Тамбов около 9:30.

Участниками стали 31-летний водитель ВАЗ-2110, 41-летний мужчина, управлявший «Газелью», и 44-летний автомобилист, который находился за рулем Skoda Rapid.

«Травмы получил водитель ВАЗа. Его доставили в больницу», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Последствия аварии попали в объектив камеры. Ролик появился в социальной сети Instagram. На кадрах бригада медиков оказывает помощь пострадавшему. Также автор запечатлел стоявшие на обочине автомобили участников ДТП.