Сетевое издание|18+|Четверг|24 сен 2020|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенском районе столкнулись ВАЗ, «Газель» и Skoda, есть пострадавший

Печать

В четверг, 24 сентября, в Пензенском районе столкнулись три автомобиля. ДТП случилось на 244-м километре трассы Пенза - Тамбов около 9:30.

Участниками стали 31-летний водитель ВАЗ-2110, 41-летний мужчина, управлявший «Газелью», и 44-летний автомобилист, который находился за рулем Skoda Rapid.

«Травмы получил водитель ВАЗа. Его доставили в больницу», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Последствия аварии попали в объектив камеры. Ролик появился в социальной сети Instagram. На кадрах бригада медиков оказывает помощь пострадавшему. Также автор запечатлел стоявшие на обочине автомобили участников ДТП.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/sova_penza_avto
0
0
0
0
 
Гость||

Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ---- http://bit.do/vidreg

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте