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Происшествия

В Пензе вынесли приговор мужчине, который выкинул кота в окно

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В Пензе 46-летнего уроженца Пермского края осудили за жестокое обращение с животным.

Днем 19 декабря прошлого года мужчина зашел в дом к своей коллеге, чтобы уточнить рабочие моменты. Когда он входил, через открытую дверь в квартиру из подъезда вбежал кот, который тут же напал на хозяйскую кошку.

«Гость разнял животных, взял кота за холку, вышел на лестничную площадку и выкинул его в окно между 7-м и 8-м этажами», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Жители дома, оказавшиеся свидетелями инцидента, подобрали кота с множественными травмами, отвезли к ветеринару и позвонили в полицию.

Суд назначил мужчине штраф в размере 20 000 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Маловато будет...

Гость||

Зачем выкидывать мясо? Кошки очень вкусные,правда многие не умеют их готовить.

Гость||

Да там ничего сложного, уксус просто бальзамический лучше брать, а не простой.

Гость||

Тварь поганая! Дебилоиду всё вернется бумерангом! Котику - здоровья!

Гость||

Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ---- http://bit.do/vidreg

Имя: Гость
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