В Пензе вынесли приговор мужчине, который выкинул кота в окно

24.09.2020 | 13:10

В Пензе 46-летнего уроженца Пермского края осудили за жестокое обращение с животным.

Днем 19 декабря прошлого года мужчина зашел в дом к своей коллеге, чтобы уточнить рабочие моменты. Когда он входил, через открытую дверь в квартиру из подъезда вбежал кот, который тут же напал на хозяйскую кошку.

«Гость разнял животных, взял кота за холку, вышел на лестничную площадку и выкинул его в окно между 7-м и 8-м этажами», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Жители дома, оказавшиеся свидетелями инцидента, подобрали кота с множественными травмами, отвезли к ветеринару и позвонили в полицию.

Суд назначил мужчине штраф в размере 20 000 рублей.