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Происшествия

В Сеть выложили видео момента ДТП с двумя фурами и Audi под Иссой

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В Сети появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия, случившегося 19 сентября в Иссинском районе.

На трассе Нижний Новгород - Саратов столкнулись два большегруза марки Scania и автомобиль Audi. Одна из многотонных машин вылетела с проезжей части, а вторая фура полностью перекрыла дорогу, из-за чего образовался большой затор.

«В результате происшествия пассажиры Audi, девочка 2012 и мальчик 2015 годов рождения, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщал ранее начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Одной из возможных причин данного ДТП очевидцы считают опасный обгон. На появившихся в Интернете кадрах видно, что на него пошел водитель легковушки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео t.me/RoadTrafficAccidentsChat
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Гость||

Зря полез за медленным дастером, тот его оставил посреди прицепа.

Гость||

Человек везет двоих детей и предпринимает такие сомнительные маневры!

Гость||

Дуримар на ауди куда лез?

Гость||

Причем тут медленный дастер? Водитель ауди грубо нарушил ПДД. Обгоняют по одному, а не колонной. Дождись, пока обгонит впереди идущий и освободит полосу для общора. А потом уже лезь сам.

Гость||

Идиот, в след раз так не повезет, как сейчас... Вот из-за таких и гибнут другие на дороге...

Гость||

В момент столкновения на Ауди есть передний регистрационный номерной знак. После аварии его уже нет, так же как и заднего. Водитель данного автомобиля - чиновник или правоохранитель, поэтому снял их после столкновения?

Имя: Гость
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