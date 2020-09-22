В Сеть выложили видео момента ДТП с двумя фурами и Audi под Иссой

22.09.2020 | 10:25

В Сети появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия, случившегося 19 сентября в Иссинском районе.

На трассе Нижний Новгород - Саратов столкнулись два большегруза марки Scania и автомобиль Audi. Одна из многотонных машин вылетела с проезжей части, а вторая фура полностью перекрыла дорогу, из-за чего образовался большой затор.

«В результате происшествия пассажиры Audi, девочка 2012 и мальчик 2015 годов рождения, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщал ранее начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Одной из возможных причин данного ДТП очевидцы считают опасный обгон. На появившихся в Интернете кадрах видно, что на него пошел водитель легковушки.