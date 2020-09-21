На ул. Чебышева в Пензе в серьезную аварию попал водитель Hyundai

Вечером в воскресенье, 20 сентября, на улице Чебышева случилось ДТП с участием автомобиля Hyundai.
Сообщение об аварии появилось в соцсети «ВКонтакте» в 20:38. На снимках с места происшествия запечатлена иномарка. Передняя часть машины искорежена. О пострадавших автор фото не сообщает.
На данный момент официальной информации о ДТП нет. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспеции.
22 августа в районе дома № 44 на улице Чебышева случилась авария, в результате которой погибла женщина. Горожанку сбил водитель «Нивы», который затем скрылся с места происшествия. Позже правоохранители нашли автомобилиста и задержали его.
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