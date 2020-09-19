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Происшествия

В Пензе на Окружной машина после столкновения вылетела на обочину

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В субботу, 19 сентября, в Пензе произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Фото с места происшествия разместил очевидец в соцсети «ВКонтакте».

«Окружная от «Моей родни» к «Дизель-Арене». Пробка. Время 15:35», - уточнил он.

На кадрах видно, что после столкновения одна из машин вылетела на обочину, другая осталась на проезжей части. Обе иномарки получили значительные повреждения.

«По предварительным данным, в 15:00 в районе дома № 117 на улице Окружной столкнулись Opel Astra под управлением 30-летнего мужчины и Hyundai Accent, за рулем которого находился 43-летний водитель», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Бригада скорой помощи, подъехавшая к месту аварии, осмотрела пострадавших. Водителя автомобиля Opel медики отпустили, а владельца Hyundai доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Уже все видели в группе СОВА Пенза . Че копируете новости ?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.09.2020 17:07|

Уже все видели в группе СОВА Пенза

Ты что здесь постоянно за "всех" расписываешься? Рекламируешь за мзду эту группу?

Имя: Гость
Комментарий:

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