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Происшествия

Момент наезда на пешехода у пензенского облсуда попал на видео

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В Сети появилось видео, запечатлевшее момент ДТП с участием пешехода на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в Пензе.

Инцидент произошел вечером во вторник, 15 сентября. Спустя несколько часов один из участников городского сообщества автомобилистов во «Вконтакте» опубликовал ролик, записанный видеорегистратором.

На кадрах видно, как пешеход двигается по улице Максима Горького со стороны областного суда в направлении Московской. Он выходит на проезжую часть на последних секундах запрещающего сигнала светофора. В результате его сбивает внедорожник, едущий на полном ходу вверх по Володарского.

Ранее сообщалось, что за рулем автомобиля Nissan Pathfinder, под колесами которого оказался пешеход, находился мужчина 1967 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу. Сколько ему лет, пока не сообщается. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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