На трассе в Нижнеломовском районе опрокинулся Ford, водитель погиб

14.09.2020 | 16:21

В субботу, 12 сентября, в Нижнеломовском районе случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, в 17:30 на повороте с трассы М5 на дорогу в направлении села Кривошеевка находившаяся за рулем автомобиля Ford Mondeo 32-летняя женщина не справилась с управлением и съехала с проезжей части. Машина опрокинулась.

От телесных повреждений автолюбительница скончалась на месте. Находившийся в салоне мальчик 2008 года рождения получил травмы. Врачи госпитализировали его, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.