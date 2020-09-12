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Происшествия

В Каменке пожарные эвакуировали 16 человек, один горожанин погиб

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В ночь на субботу, 12 сентября, в Каменке произошел пожар, в котором погиб человек.

Сигнал о возгорании в многоэтажном доме № 35 на улице Чернышевского поступил на пульт дежурного в 1:13. На тушение огня прибыли 8 человек личного состава на 2 спецавтомобилях. Они эвакуировали 16 жильцов, в том числе 6 детей.

Двухкомнатная квартира, где произошло ЧП, выгорела на площади 4 квадратных метра.

«Погиб хозяин жилища - мужчина 1962 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

В ночь на 1 сентября в селе Липовка Башмаковского района при пожаре в кирпичном двухквартирном доме погибли два человека: 79-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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