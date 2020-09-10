В Пензенской области на трассе М5 иномарка врезалась в отбойник

10.09.2020 | 11:47

В среду, 9 сентября, на трассе М5 в Мокшанском районе в серьезное ДТП попал водитель автомобиля Audi.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что авария произошла в 21:30 на 608-м километре дороги. 30-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, не справился с управлением и врезался в отбойник.

Из-за удара водителя зажало в машине. Ему потребовалась помощь спасателей.

«Оперативно выехав на место происшествия, сотрудники при помощи гидравлического инструмента «Спрут» деблокировали пострадавшего», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Водителя передали медикам, прибывшим на место ДТП. Позже его госпитализировали.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспеции.