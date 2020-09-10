Сетевое издание|18+|Четверг|10 сен 2020|12:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензенской области на трассе М5 иномарка врезалась в отбойник

Печать

В среду, 9 сентября, на трассе М5 в Мокшанском районе в серьезное ДТП попал водитель автомобиля Audi.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что авария произошла в 21:30 на 608-м километре дороги. 30-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, не справился с управлением и врезался в отбойник.

Из-за удара водителя зажало в машине. Ему потребовалась помощь спасателей.

«Оперативно выехав на место происшествия, сотрудники при помощи гидравлического инструмента «Спрут» деблокировали пострадавшего», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Водителя передали медикам, прибывшим на место ДТП. Позже его госпитализировали.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспеции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте