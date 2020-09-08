В Сеть выложили видео с моментом аварии на трассе под Пензой

08.09.2020 | 08:25

В Сети появилось видео с моментом серьезного ДТП на трассе М5 под Пензой. Инцидент произошел в понедельник, 7 сентября, между гостиничным комплексом «Золотой петушок» и кафе «Рандеву».

Ранее сотрудники регионального управления ГИБДД сообщали, что в 15:40 водитель автомобиля ВАЗ-2114 - женщина 1986 года рождения - допустила наезд на дорожное ограждение, а после - на автомобиль Mitsubishi под управлением мужчины 1959 года рождения.

В ночь с 7 на 8 сентября в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте» был выложен ролик, снятый видеорегистратором. На опубликованных очевидцем кадрах запечатлено, как ВАЗ движется незадолго до столкновения. Водитель совершает опасный маневр, обгоняя попутный транспорт на большой скорости. Спустя несколько десятков секунд происходит авария.

Из салона транспортного средства выбираются два человека. Судя по кадрам, водительское место покидает мужчина. Фигура женщины появляется справа от автомобиля - вероятно, она находилась на заднем пассажирском сидении. Она заглядывает в окно (там находился пострадавший мужчина) и начинает плакать.

«Шумахер... Повезло, хоть жив остался...», «Выделывался-выделывался и довыделывался», «Страшно... Не гоняйте так... Берегите себя!» - поделились впечатлениями участники сообщества в соцсети.

Известно, что находившийся в салоне ВАЗа 54-летний пассажир получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.