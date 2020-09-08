Сетевое издание|18+|Вторник|8 сен 2020|10:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Сеть выложили видео с моментом аварии на трассе под Пензой

Печать

В Сети появилось видео с моментом серьезного ДТП на трассе М5 под Пензой. Инцидент произошел в понедельник, 7 сентября, между гостиничным комплексом «Золотой петушок» и кафе «Рандеву».

Ранее сотрудники регионального управления ГИБДД сообщали, что в 15:40 водитель автомобиля ВАЗ-2114 - женщина 1986 года рождения - допустила наезд на дорожное ограждение, а после - на автомобиль Mitsubishi под управлением мужчины 1959 года рождения.

В ночь с 7 на 8 сентября в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте» был выложен ролик, снятый видеорегистратором. На опубликованных очевидцем кадрах запечатлено, как ВАЗ движется незадолго до столкновения. Водитель совершает опасный маневр, обгоняя попутный транспорт на большой скорости. Спустя несколько десятков секунд происходит авария.

Из салона транспортного средства выбираются два человека. Судя по кадрам, водительское место покидает мужчина. Фигура женщины появляется справа от автомобиля - вероятно, она находилась на заднем пассажирском сидении. Она заглядывает в окно (там находился пострадавший мужчина) и начинает плакать.

«Шумахер... Повезло, хоть жив остался...», «Выделывался-выделывался и довыделывался», «Страшно... Не гоняйте так... Берегите себя!» - поделились впечатлениями участники сообщества в соцсети.

Известно, что находившийся в салоне ВАЗа 54-летний пассажир получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/avtohampenza
0
0
0
0
 
Гость||

утро журналюг начинается с воровства новостей из ВК

Гость||

Обожаю мордву за рулем.

Гость||

прям видно, что "женщина 1986 года рождения" за рулем была

Гость||

А потому что своих новостей нет, а кушать хочется

Гость||

теперь за порчу имущества-ограждения заплатит

Гость||

типичная тп за рулем

Гость||

это не езда если за рулем она

Гость||

видно зачесалось

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте