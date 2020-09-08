В Пензе водителей с детьми просят быть внимательнее на дорогах

08.09.2020 | 19:01

Еще один несовершеннолетний получил травмы в автомобильной аварии, которая произошла в областном центре. На улице Циолковского столкнулись Ford Focus и «Лада-Гранта».

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Гранта», девочка 2013 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Только с начала учебного года на дорогах региона произошло около десятка ДТП, в которых несовершеннолетние были травмированы.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что при перевозке детей автомобилисты должны быть особо бдительными.

«Помимо неукоснительного соблюдения требований и правил дорожного движения необходимо проявить дополнительные внимание и осторожность. Кроме того, нужно воздержаться от выполнения опасных маневров, которые могут привести к необратимым последствиям», - рассказал Валентин Новоженцев.