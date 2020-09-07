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Происшествия

В Пензе на трассе М5 ВАЗ врезался в ограждение и в Mitsubishi

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В понедельник, 7 сентября, на трассе М5 в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По уточнению очевидцев последствий аварии, все произошло на участке между гостиничным комплексом «Золотой петушок» и кафе «Рандеву».

«В 15:40 водитель автомобиля ВАЗ-2114, женщина 1986 года рождения, допустила наезд на дорожное ограждение, а после - на автомобиль Mitsubishi под управлением мужчины 1959 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Отечественный автомобиль разворотило, находившийся в салоне 54-летний пассажир получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

Из-за ДТП на трассе образовался затор.

Видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Минус таз,спокойней на дорогах.Да к тому же минус одна овца,вообще праздник какой то.

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