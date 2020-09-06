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Происшествия

В Пензе завершены поиски подростка, пропавшего после прогулки у фонтана

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В Пензе завершены поиски 14-летнего мальчика, пропавшего 4 сентября. Утром в воскресенье, 6-го числа, стало известно, что его местонахождение обнаружено.

«По данным следствия, подросток пропал после прогулки на Фонтанной площади. В ночь с 5 на 6 сентября несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Пояснил, что в день исчезновения после 22:00 домой пошел пешком, по дороге встретил знакомого, у которого остался ночевать», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По имеющейся информации, каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения, продолжается. Следователи выясняют причины и обстоятельства отсутствия подростка, изучают условия его жизни и воспитания.

По сведениям портала PenzaInform.ru, мальчик живет с бабушкой. Работа его матери связана с разъездами, поэтому она много времени отсутствует.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

п - подросток

Гость||

Какие меры приняты в отношении мамаши?

Гость||

Работа его матери связана с разъездами, поэтому она много времени отсутствует.

Через год вернется мать сына нового рожать..

Имя: Гость
Комментарий:

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