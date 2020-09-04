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Происшествия

В Сеть выложили видео с моментом ДТП на Терновском мосту

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В интернет выложили видеозапись с моментом аварии, произошедшей на Терновском мосту в четверг, 3 сентября.

Ранее сообщалось, что в 11:05 там столкнулись манипулятор, которым управлял 51-летний мужчина, и Chevrolet Cruze с 35-летней женщиной за рулем. После этого легковушка врезалась в отбойник.

Утром 4 сентября в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте» было размещено видео, снятое очевидцем столкновения.

На кадрах видно, как кран-манипулятор резко начал тормозить. Его занесло, задняя часть кузова оказалась на встречной полосе, где в нее врезалась иномарка. После этого легковушка продолжила движение и въехала в отбойник.

В результате случившегося водитель иномарки и ее маленький пассажир, мальчик 2019 года рождения, получили травмы. Обоих медики доставили в больницу.

По факту ДТП сейчас проводится проверка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Ну и причем тут дама за рулем?

Гость||

Ящера на погрузчике на колышек посадить. Урод. Маме и ребенку скорейшего выздоровления.

Гость||

Гость писал(a):

Ящера на погрузчике на колышек посадить. Урод.
Вообще-то он нормально ехал. Там знак "движение только прямо" и сплошная разделительная полоса. А перед ним встала машинка для поворота налево. Вынужден резко затормозить, занесло.

Вот тот кто встал - тот грубо и нагло нарушил первым, если по справедливости. Надо было его и бить... но слегка.

Гость||

Гость писал(a):

Ну и причем тут дама за рулем?
Зачем же она продолжила движение и врезалась в отбойник?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем же она продолжила движение и врезалась в отбойник?
Действительно Взлететь не могла? Я прав, автор?

Гость||

Видно, что спал за рулем, впереди машина налево остановилась, а он гнал, как придурок...51 а ума то нет

Гость||

Гость писал(a):

Вот тот кто встал - тот грубо и нагло нарушил первым, если по справедливости. Надо было его и бить... но слегка.
Неа. А если бы там кто-то на аварийке стоял?

По справедливости виноват тот, кто ехал с такой скоростью, что не успел оттормозиться перед стоящим впереди автомобилем. В глаза надо меньше долбиться и ездить медленнее, раз реакции нет.

Гость||

Гость писал(a):

Вынужден резко затормозить, занесло.
Это его проблемы, что он не смог выбрать правильную скорость для безопасного движения.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем же она продолжила движение и врезалась в отбойник?
Надо было на встречку выруливать? Или вы знаете секреты моментальной остановки полутора тонн железа?

Гость||

Знаю. Пусть тошнит в правом ряду не быстрее 40.

Что этот клоун в левый ряд полез? Спешил - вот и результат

Гость||

Пруль похоже ,на лысой резине ,превышении скорости ,без груза эффективность задних тормозов ..... ,сами видели,тормозил в пол с вывернутым рулём ,зад и без того разгружен ,правое заднее разгрузил полностью вот и развернуло зад.Куда летел ,его ряд вообще правый . Таких без мозглых прав надо лишать пожизненно.

Имя: Гость
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