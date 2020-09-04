В Сеть выложили видео с моментом ДТП на Терновском мосту

04.09.2020 | 09:02

В интернет выложили видеозапись с моментом аварии, произошедшей на Терновском мосту в четверг, 3 сентября.

Ранее сообщалось, что в 11:05 там столкнулись манипулятор, которым управлял 51-летний мужчина, и Chevrolet Cruze с 35-летней женщиной за рулем. После этого легковушка врезалась в отбойник.

Утром 4 сентября в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте» было размещено видео, снятое очевидцем столкновения.

На кадрах видно, как кран-манипулятор резко начал тормозить. Его занесло, задняя часть кузова оказалась на встречной полосе, где в нее врезалась иномарка. После этого легковушка продолжила движение и въехала в отбойник.

В результате случившегося водитель иномарки и ее маленький пассажир, мальчик 2019 года рождения, получили травмы. Обоих медики доставили в больницу.

По факту ДТП сейчас проводится проверка.