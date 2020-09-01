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Происшествия

В Спасском районе в ДТП один человек погиб, трое получили травмы

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В ночь на понедельник, 31 августа, в Спасском районе произошло смертельное ДТП. О нем сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 2:10 на 474-м километре федеральной автомагистрали М5 «Урал» столкнулись Ford Focus под управлением 45-летнего мужчины и Volkswagen Polo, за рулем которого находился 24-летний водитель.

В результате происшествия водитель Volkswagen Polo погиб на месте.

Три человека: 31-летний пассажир Volkswagen, водитель и 45-летний пассажир автомобиля Ford - получили травмы и были госпитализированы.

Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

на все воля божья

Гость||

Жаль молодежь гибнет

Гость||

Водитель Форда тоже умер в больнице

Имя: Гость
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