В Спасском районе в ДТП один человек погиб, трое получили травмы

01.09.2020 | 11:47

В ночь на понедельник, 31 августа, в Спасском районе произошло смертельное ДТП. О нем сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 2:10 на 474-м километре федеральной автомагистрали М5 «Урал» столкнулись Ford Focus под управлением 45-летнего мужчины и Volkswagen Polo, за рулем которого находился 24-летний водитель.

В результате происшествия водитель Volkswagen Polo погиб на месте.

Три человека: 31-летний пассажир Volkswagen, водитель и 45-летний пассажир автомобиля Ford - получили травмы и были госпитализированы.

Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.