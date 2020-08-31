В Сеть выложили видео с моментом хлопка газа в Засечном

31.08.2020 | 08:56

В Интернете опубликовали видео с места инцидента, произошедшего в селе Засечном в воскресенье, 30 августа.

Ролик, на котором запечатлен хлопок газа в доме № 10 на улице Семейной, выложили в инстаграм-аккаунте @sputnikpenza. Запись сделана камерой видеонаблюдения, установленной на одном из соседних домов.

Ранее сообщалось, что на Семейной улице, 10, произошел хлопок бытового газа, находившегося в баллоне. В результате в квартире выбило окна, пострадал хозяин. 30-летнего мужчину госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь. В каком состоянии он находится, не сообщается.

По факту случившегося организовали проверку.