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Происшествия

В Сеть выложили видео с моментом хлопка газа в Засечном

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В Интернете опубликовали видео с места инцидента, произошедшего в селе Засечном в воскресенье, 30 августа.

Ролик, на котором запечатлен хлопок газа в доме № 10 на улице Семейной, выложили в инстаграм-аккаунте @sputnikpenza. Запись сделана камерой видеонаблюдения, установленной на одном из соседних домов.

Ранее сообщалось, что на Семейной улице, 10, произошел хлопок бытового газа, находившегося в баллоне. В результате в квартире выбило окна, пострадал хозяин. 30-летнего мужчину госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь. В каком состоянии он находится, не сообщается.

По факту случившегося организовали проверку.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео instagram
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Гость||

Гость писал(a):

или взрыв газа
Врыв это когда есть детонация и ударная волна.

Гость||

Гость писал(a):

Врыв это когда есть детонация и ударная волна.
а здесь нет?

Гость||

Гость писал(a):

а здесь нет?
А здесь нет.

Гость||

Гость писал(a):

А здесь нет.
а оконные рамы со стёклами вынесло не ударной волной, а святым духом?

Гость||

Гость писал(a):

а оконные рамы со стёклами вынесло не ударной волной, а святым духом?
Напором, давлением горячего воздуха.

Гость||

Гость писал(a):

а оконные рамы со стёклами вынесло не ударной волной, а святым духом?
Это и называется хлопок. Если бы не вынесло, то просто вспышка.

Гость||

Ну хлопок так хлопок хлопайте дальше

Гость||

Хорошо дом не рухнул, а то бы все в Зарю переехали жить в дом с трещинами

Гость||

Нет такого понятия при этой ситуации ,это был объёмный взрыв.

Гость||

Гость писал(a):

Нет такого понятия при этой ситуации ,это был объёмный взрыв.
Ну или объёмная детонация газообразного вещества.

Гость||

Гость писал(a):

Ну или объёмная детонация газообразного вещества.
Детонации не было, ударной волны не было. Стены целы.

Гость||

эт же Спутник.

Имя: Гость
Комментарий:

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