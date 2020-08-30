В Пензе бдительный водитель помог полиции выявить пьяного за рулем

30.08.2020 | 18:39

Водитель черного ВАЗа двенадцатой модели не понравился другому участнику движения. Он заподозрил, что тот управляет автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина обратился в полицию.

«Попросил проверить этих людей. Если действительно, не дай бог, человек был в состоянии опьянения, он на дороге создает непосредственно опасность себе и окружающим участникам дорожного движения», - рассказал он.

«При отработке полученной информации сотрудниками Госавтоинспекции напротив дома № 138 по проспекту Победы в городе Пензе был остановлен автомобиль ВАЗ-21124. В ходе общения с водителем у последнего был выявлен явный признак опьянения - запах алкоголя из полости рта», - сообщил зам. командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе Роман Агеев.

Проходить проверку с помощью прибора на месте или ехать для освидетельствования в медицинское учреждение сидевший за рулем отказался.

В отношении водителя был составлен административный протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч и лишение права управление транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Черный ВАЗ отправился на штрафстоянку.