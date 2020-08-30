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Происшествия

Соцсети: в многоквартирном доме в Засечном взорвался газ

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В воскресенье, 30 августа, в селе Засечном в результате несчастного случая пострадал мужчина.

Сообщение о ЧП появилось в социальной сети «ВКонтакте». «На Семейной улице газовый котел взорвался», - написал пользователь. Свои слова он проиллюстрировал фотоснимком, запечатлевшим разрушенные оконные проемы на втором этаже четырехэтажного дома.

В ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали инцидент.

«По адресу село Засечное, улица Семейная, 10, произошел хлопок газового баллона. Разрушено остекление оконных проемов квартиры», - рассказали спасатели.

На вызов прибыли 11 пожарных на трех спецмашинах. Они эвакуировали из дома 20 человек.

Хозяин квартиры получил травмы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

это не хлопок а взрыв

Имя: Гость
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