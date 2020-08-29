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Происшествия

В Волгоградской области в ДТП погибла пензячка, еще трое пострадали

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В пятницу, 28 августа, в Волгоградской области семья из Пензы попала в трагическое ДТП. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.

По предварительной информации, в 7:40 50-летний житель Пензы ехал на «Ладе-Калине» от Сальска в сторону Волгограда.

На повороте машина наехала на влажную обочину, слетела с дороги и перевернулась.

49-летняя жительница Пензы, находившаяся в салоне, от полученных травм скончалась на месте. Водитель и двое других пассажиров (женщина 27 лет и 2-месячный ребенок) доставлены в больницу с травмами.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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не всем повезло.

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