В Сеть выложили видео с места крупной аварии под Пензой

28.08.2020 | 08:39

Очевидец сообщил о серьезном ДТП на трассе под Пензой. Предположительно, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Утром 28 августа видеозапись с места аварии разместили в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

«475-й км трассы Саратов - Нижний Новгород. Видео в 4:50», - сообщил автор поста.

Указанный участок федеральной дороги Р-158 расположен в Пензенском районе, недалеко от поворота на Кондоль.

На кадрах запечатлены фура с полуприцепом, стоящая на обочине, и то, что осталось от легкового автомобиля. Кузов транспортного средства разбит всмятку. Рядом стоят люди. На проезжей части, на обочине и в кювете виднеются детали машин.

Выяснить все обстоятельства аварии и ее причину должны сотрудники ГИБДД. Комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

По словам одного из очевидцев, в результате ДТП погибли два человека. Однако официально эта информация не подтверждена.