Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|10:02
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Происшествия

В Сеть выложили видео с места крупной аварии под Пензой

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Очевидец сообщил о серьезном ДТП на трассе под Пензой. Предположительно, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Утром 28 августа видеозапись с места аварии разместили в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

«475-й км трассы Саратов - Нижний Новгород. Видео в 4:50», - сообщил автор поста.

Указанный участок федеральной дороги Р-158 расположен в Пензенском районе, недалеко от поворота на Кондоль.

На кадрах запечатлены фура с полуприцепом, стоящая на обочине, и то, что осталось от легкового автомобиля. Кузов транспортного средства разбит всмятку. Рядом стоят люди. На проезжей части, на обочине и в кювете виднеются детали машин.

Выяснить все обстоятельства аварии и ее причину должны сотрудники ГИБДД. Комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

По словам одного из очевидцев, в результате ДТП погибли два человека. Однако официально эта информация не подтверждена.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

ФУРА на встречку по ходу.

Гость||

Гость писал(a):

ФУРА на встречку по ходу.
Когда тебе в левый торец прилетает, как раз на встречку и выносит

Гость||

Бетонного разделительного отбойника очень не хватает.

Гость||

Гость писал(a):

Бетонного разделительного отбойника очень не хватает.
Это дорого и неудобно. Я лично против.

Гость||

Дальнобойщик вообще охренели. Вчера ехала по трассе Саратов- Нижний Новгород, впереди меня колонна машин, ехали все аккуратно, сзади меня вылетает дальнобой на обгон через сплошную и пофиг ему на всех, кто едет по встречной. Девятка так вильнула от него, что аж в кювет чуть не улетела. Зрелище было не из приятных.

Гость||

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Имя: Гость
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