Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|17:42
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Происшествия

В Пензе спасли женщину, в квартире которой загорелась еда

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В Пензе сотрудники регионального ГУ МЧС спасли женщину, в квартире которой возник пожар. Инцидент произошел в пятницу, 28 августа.

Сообщение о возгорании в доме № 40 на улице Коммунистической поступило на пульт дежурного в 16:36. На место ЧП выехали девять сотрудников МЧС на трех спецавтомобилях.

Оказалось, в одной из квартир на плите загорелась пища.

«Спасли женщину, год рождения уточняется», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На предоставленном средствам массовой информации снимке видно, что женщину на носилках вынесли из подъезда. Насколько тяжело она пострадала, не сообщается.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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