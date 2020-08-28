В Пензе спасли женщину, в квартире которой загорелась еда

28.08.2020 | 17:18

В Пензе сотрудники регионального ГУ МЧС спасли женщину, в квартире которой возник пожар. Инцидент произошел в пятницу, 28 августа.

Сообщение о возгорании в доме № 40 на улице Коммунистической поступило на пульт дежурного в 16:36. На место ЧП выехали девять сотрудников МЧС на трех спецавтомобилях.

Оказалось, в одной из квартир на плите загорелась пища.

«Спасли женщину, год рождения уточняется», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На предоставленном средствам массовой информации снимке видно, что женщину на носилках вынесли из подъезда. Насколько тяжело она пострадала, не сообщается.