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Происшествия

Водитель из Бессоновки осужден на 5 лет за смертельное ДТП

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В Пензенской области осужден 55-летний житель Бессоновки, устроивший аварию, в результате которой погибла женщина и пострадали еще два человека.

Инцидент произошел 6 ноября 2019 года на территории Бессоновского района. Водитель автомобиля BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на нерегулируемом перекрестке стал поворачивать налево, не уступив дорогу двигавшемуся во встречном направлении ВАЗ-2107.

Машины столкнулись. 45-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте. Еще одна пассажирка (в возрасте 28 лет) сломала руку, ее дочь 2019 года рождения получила черепно-мозговую травму, впоследствии квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью).

«В ходе следствия и судебного разбирательства водитель полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Нормально дали выйдет а там и пенсия не долече.

Гость||

Гость писал(a):

Нормально дали выйдет а там и пенсия не долече.
Пособие предпенсионника сразу в лапу.

Гость||

Вот дурачок, надо же было сказать ,что ничего не помнит...не посадили бы

Гость||

Гость писал(a):

Вот дурачок, надо же было сказать ,что ничего
Вы дурачок?

Гость||

нет, не дурачок, вот если бы всех так осуждали и садили, а не выборочно

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.08.2020 09:01|

Гость писал(a):

Вот дурачок, надо же было сказать ,что ничего

Я его не защищаю,но он поступил как мужчина,осознал свою вину,признал что виновен,и суд его осудил.Он простой смерный как и мы с вами. А вот ДУРАЧКА включает,Ефремов,клоунада продолжается 2.5 месяца,и по всей вероятности, Ефремов получит условно,есть разница ? Как гласит пословится,всё зависит от полноты налитого стакана,деньги и статус-решают всё. К сожалению.

Гость||

А была бы на его месте буртасская баба - просто простили бы.

Гость||

Гость писал(a):

Ефремов получит условно
Гость писал(a):
Ефремов получит условно
Он же говорит, что его похитили, машину с ним угнали. "У суда нет оснований не доверять показаниям знатного ответчика"

Имя: Гость
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