Водитель из Бессоновки осужден на 5 лет за смертельное ДТП

25.08.2020 | 08:02

В Пензенской области осужден 55-летний житель Бессоновки, устроивший аварию, в результате которой погибла женщина и пострадали еще два человека.

Инцидент произошел 6 ноября 2019 года на территории Бессоновского района. Водитель автомобиля BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на нерегулируемом перекрестке стал поворачивать налево, не уступив дорогу двигавшемуся во встречном направлении ВАЗ-2107.

Машины столкнулись. 45-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте. Еще одна пассажирка (в возрасте 28 лет) сломала руку, ее дочь 2019 года рождения получила черепно-мозговую травму, впоследствии квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью).

«В ходе следствия и судебного разбирательства водитель полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ.