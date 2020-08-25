На улице Ульяновской в Пензе из окна на 5-м этаже выпал мужчина

25.08.2020 | 17:58

На улице Ульяновской в Пензе произошел инцидент, потребовавший участия сотрудников регионального пожарно-спасательного центра.

Из окна квартиры на 5-м этаже дома № 50а выпал мужчина и оказался на крыше пристроя. ЧП случилось в четверг, 20 августа, однако о нем стало известно 25-го числа.

На место происшествия прибыли специалисты, откликнувшиеся на вызов бригады скорой помощи. Они эвакуировали травмированного мужчину и передали медикам.

В ноябре 2019 года подобный инцидент произошел на улице Ухтомского в областном центре. Горожанин упал с балкона 5-го этажа на крышу пристроя и получил травмы. Для его эвакуации также потребовалась помощь сотрудников пожарно-спасательного центра.