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Происшествия

На проспекте Строителей в Пензе из салона автобуса выпала женщина

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В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в пятницу, 21 августа, на проспекте Строителей в Пензе.

Напротив дома № 90 около 14:00 из салона автобуса большой вместимости марки Mercedes-Benz выпала пассажирка. Женщина получила травмы.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-23, 59-90-47 или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181, кабинет № 214», - призвали пензенцев в Госавтоинспекции.

Аналогичный случай произошел в областном центре в октябре 2018 года. Вечером напротив дома № 36 на улице Карпинского из салона неустановленного автобуса выпал 48-летний пассажир. Мужчина также пострадал.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

поэтому я езжу только на тралике

Гость||

Это 100% Дилижанс. 130 -й ?

Гость||

Опять бабушку лохматят!

Гость||

Гость писал(a):

поэтому я езжу только на тралике
Тралики отбирают. Кроме автобусов и маршруток ничего не останется. Вот и будут взрываться, гореть, пассажиров калечить и выплевывать.

Гость||

Я против уничтожения троллейбусов! Электротранспорт надо развивать! Все 6 троллейбусных маршрутов должны быть сохранены!

Гость||

Вонища в маршрутках. Троллейбус для комфорта обычных пассажиров и инвалидов. В Пензе 20 низкопольных троллейбусов для людей с ограниченными возможностями и колясок с детьми.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе 20 низкопольных троллейбусов для людей с ограниченными возможностями и колясок с детьми.
А рожать и становиться инвалидами государство вас не просило. Лезьте со своими обеими колясками в маршрутку...Или вдоль обочинки пешочком...И бесплатно и здоровым и нормальным людям мешать не будете.

Гость||

Гость писал(a):

Все 6 троллейбусных маршрутов должны быть сохранены!
Можете хотеть сколько угодно. Власть тихим сапом свое делает - уничтожает.

Гость||

Гость писал(a):

Можете хотеть сколько угодно. Власть тихим сапом свое делает - уничтожает.
Это не власть а временщики. Кто такие Глушков и Лузгин? Через 15 лет выйди в народ и проведи опрос. Никто и не вспомнит таких. А вот пензенский троллейбус будем помнить всегда!

Гость||

А по Москве ходят автобусы, а на них написано "Это электробус". Что за хрень?

Гость||

Надо за поручень держаться а не лясы точить когда выходишь!

Гость||

Гость писал(a):

А рожать и становиться инвалидами государство вас не просило. Лезьте со своими обеими колясками в маршрутку...Или вдоль обочинки пешочком...И бесплатно и здоровым и нормальным людям мешать не будете.
Советую больше на улице не появляться для твоей же безопасности.

Гость||

Гость писал(a):

А по Москве ходят автобусы, а на них написано "Это электробус".
Это автобусы на аккумуляторных батареях. Разновидность электротранспорта. Технология сырая. Батареи выходят из строя уже через 5 лет. Замена батареии - более 10 миллионов рублей. В русские морозы может "заглохнуть" из-за отказа АКБ.

Гость||

Гость писал(a):

А по Москве ходят автобусы, а на них написано "Это электробус". Что за хрень?
Вместо дизеля электрические батареи. Очень дорогая хрень. Кроме Москвы никто не потянет. Сейчас есть троллейбусы с автономным ходом. Пока по проводам едут, заряжаются, а потом могут без подзарядки проезжать от 500 м до 50 км, как обычный автобус. Провода не нужны. Вот за такими сейчас будущее. И никаких выхлопов.

Гость||

Гость писал(a):

Я против уничтожения троллейбусов! Электротранспорт надо развивать! Все 6 троллейбусных маршрутов должны быть сохранены!
Опять местная Гретта Тумберг, отправите ее в школу доучиваться!

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Имя: Гость
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