На проспекте Строителей в Пензе из салона автобуса выпала женщина

25.08.2020 | 16:42

В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в пятницу, 21 августа, на проспекте Строителей в Пензе.

Напротив дома № 90 около 14:00 из салона автобуса большой вместимости марки Mercedes-Benz выпала пассажирка. Женщина получила травмы.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-23, 59-90-47 или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181, кабинет № 214», - призвали пензенцев в Госавтоинспекции.

Аналогичный случай произошел в областном центре в октябре 2018 года. Вечером напротив дома № 36 на улице Карпинского из салона неустановленного автобуса выпал 48-летний пассажир. Мужчина также пострадал.