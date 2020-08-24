В Никольском районе парень с девушкой попали в смертельное ДТП

24.08.2020 | 13:38

В пятницу, 21 августа, на подъезде к селу Ильмино Никольского района случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла.

В 21:45 на грунтовой дороге столкнулись «Иж Планета-4» с 26-летним водителем и 17-летней пассажиркой, и автомобиль «УАЗ-Патриот», за рулем последнего находился 54-летний мужчина.

В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте, пояснили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Девушка, ехавшая за спиной молодого человека, была госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

По данному факту проводится проверка.