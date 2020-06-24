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Происшествия

В Пензенском районе в ДТП с двумя ВАЗами погибла женщина

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В ночь на среду, 24 июня, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 0:30 на 231-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись ВАЗ-2115, которым управлял 27-летний мужчина, и ВАЗ-2112 с 22-летним молодым человеком за рулем.

В результате обоих водителей госпитализировали с травмами.

Находившаяся в салоне «двенадцатой» 27-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Еще двух пассажиров этого автомобиля, 22-летнего молодого человека и 18-летнюю девушку, а также 34-летнего пассажира «пятнадцатой» после оказания медицинской помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Наверное скорость нарушали

Гость||

Тазы старые, каждый раз садясь за такой таз, прощайтесь с родственниками как в последний раз, не факт, что Вы их снова увидите. Это машина времени из жизни в смерть. Родным соболезнования.

Гость||

А тазы то причем?если на обгон в лоб вылетают или засыпают за рулем!!!

Гость||

Гость писал(a):

24.06.2020 12:09|А тазы то причем?если на обгон в лоб вылетают или засыпают за рулем!!!
Таз это тот в котором стираю бельё? А нем, что ездить можно?

Гость||

прекратите эксплуатацию этих ржавых и ненужных вазов....это же смерть на колесах

Гость||

Дикие буртасы у себя дома на диване убиться могут. А они ещё за руль лезут.

Имя: Гость
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