В Пензенском районе в ДТП с двумя ВАЗами погибла женщина

24.06.2020 | 11:16

В ночь на среду, 24 июня, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 0:30 на 231-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись ВАЗ-2115, которым управлял 27-летний мужчина, и ВАЗ-2112 с 22-летним молодым человеком за рулем.

В результате обоих водителей госпитализировали с травмами.

Находившаяся в салоне «двенадцатой» 27-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Еще двух пассажиров этого автомобиля, 22-летнего молодого человека и 18-летнюю девушку, а также 34-летнего пассажира «пятнадцатой» после оказания медицинской помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.