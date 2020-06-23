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Происшествия

В полиции рассказали, кто утонул у подвесного моста в Пензе

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Представители пензенского управления МВД рассказали, кто утонул в Суре в минувшие выходные.

Сообщение о несчастном случае поступило в полицию в воскресенье, 21 июня. Один из горожан видел произошедшее и позвонил правоохранителям. В течение суток продолжалась поисковая операция.

«22 июня в 17:40 поступило сообщение о том, что в ходе проведения водолазных работ в районе подвесного моста обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Личность погибшего была установлена. Им оказался житель Пензы в возрасте 29 лет.

По факту случившегося проводится проверка.

За несколько дней до этого, 19 июня, в Суре в микрорайоне Шуист утонул 35-летний житель областного центра.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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