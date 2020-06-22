В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП с Daewoo Matiz в Пензе

22.06.2020 | 18:48

Трагедия на загородной трассе. В Бессоновском районе на дороге, которая ведет из Чемодановки в Васильевку, погиб велосипедист. Он попал под колеса легковушки отечественного производства.

«Водитель автомобиля «Лада-Калина», женщина 1978 года рождения, допустила наезд на велосипедиста, мужчину 1942 года рождения. В результате происшествия велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Елена Юдичева.

А в областном центре, когда стало темнеть, столкнулись две иномарки. На перекрестке улиц Суворова и Чехова не смогли разъехаться Daewoo Matiz красного цвета и белый Volkswagen Polo. За рулем первой машины находился мужчина 1998 года рождения. Водитель второй старше его на 9 лет.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля Daewoo Matiz, две девушки 2003 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», - пояснила старший инспектор ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

По предварительным данным, во время столкновения иномарок светофор на перекрестке работал.