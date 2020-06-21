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Происшествия

В аварии на пересечении ул. Чкалова и Куйбышева пострадали двое

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В Пензе выясняют причину аварии, случившейся на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева вечером в воскресенье, 21 июня.

«По предварительным данным, в 17:45 произошло столкновение двух транспортных средств: ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1978 года рождения и Renault Kaptur под управлением мужчины 1968 года рождения», - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД России по Пензенской области.

После встречи с отечественной легковушкой иномарка врезалась в световую опору.

Фотографии с места аварии были опубликованы в городском сообществе автомобилистов во «Вконтакте». По снимкам видно, что обе машины серьезно повреждены.

В результате столкновения оба водителя получили травмы. На место происшествия выезжала реанимационная бригада. Медики оказали мужчинам помощь, после чего те были отпущены.

По факту случившегося проводится проверка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Там давно пора ставить светофор .Очередной камикадзе со стороны Чкалова пошёл на таран.

Гость||

Когда же наконец поставят,машины бьются бесконечно.Мы рядом живем. Жалко людей и машины.Куда обращаться?

Гость||

Гость писал(a):

Когда же наконец поставят,машины бьются бесконечно.Мы рядом живем. Жалко людей и машины.Куда обращаться?
Почему вы до сих пор молчите? Может вы виноваты? Видите и ничего не делаете.

Гость||

Гость писал(a):

Когда же наконец поставят,машины бьются бесконечно.Мы рядом живем. Жалко людей и машины.Куда обращаться?
Наверное МКУ Департамент ЖКХ г.Пензы. директор Иванкин ,попробуйте.

Имя: Гость
Комментарий:

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