В аварии на пересечении ул. Чкалова и Куйбышева пострадали двое

В Пензе выясняют причину аварии, случившейся на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева вечером в воскресенье, 21 июня.
«По предварительным данным, в 17:45 произошло столкновение двух транспортных средств: ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1978 года рождения и Renault Kaptur под управлением мужчины 1968 года рождения», - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД России по Пензенской области.
После встречи с отечественной легковушкой иномарка врезалась в световую опору.
Фотографии с места аварии были опубликованы в городском сообществе автомобилистов во «Вконтакте». По снимкам видно, что обе машины серьезно повреждены.
В результате столкновения оба водителя получили травмы. На место происшествия выезжала реанимационная бригада. Медики оказали мужчинам помощь, после чего те были отпущены.
По факту случившегося проводится проверка.
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Там давно пора ставить светофор .Очередной камикадзе со стороны Чкалова пошёл на таран.