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Происшествия

Стали известны подробности гибели пензенца во время купания в Суре

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Следственное управление СКР по области проводит проверку по факту гибели 35-летнего жителя Пензы во время купания в Суре.

Трагедия произошла в пятницу, 19 июня.

«В районе Шуиста четверо мужчин отдыхали на берегу реки. Трое из них пошли купаться, четвертый остался загорать.

Купальщики не сразу увидели, что один из них скрылся под водой. Обнаружив пропажу друга, они начали нырять, но поиски ни к чему не привели, и они сообщили о произошедшем в полицию», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Полицейские вызвали спасателей, и те в течение часа нашли утонувшего мужчину. При первоначальном осмотре телесных повреждений на нем не обнаружили.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, употреблял ли погибший алкоголь.

15 июня губернатор Иван Белозерцев поставил задачу организовать жесткий контроль в местах купания. «Тонут на глазах у жен и детей! Или поехал человек на рыбалку, а супруга, дети и родители его не дождались. Вот это трагедия!» - эмоционально высказался он.

В начале июня у острова Пески в Суре утонул 44-летний мужчина. 13-го числа в районе улицы Чапаева в Суре было обнаружено тело 36-летнего мужчины, который с 8 июня считался пропавшим без вести.

Чтобы предостеречь горожан от купания в неположенных местах, сотрудники администрации Пензы установили на пляжах таблички с информацией о погибших в воде.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость||

Наверное там не было таблички с фото утонувших, что развесили ранее. Люди тонули и будут тонуть. Жалко конечно молодой! Родственникам сил!

Имя: Гость
Комментарий:

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