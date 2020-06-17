В Пензе за сутки попали в ДТП сразу два юных велосипедиста

17.06.2020 | 18:48

Два дорожно-транспортных происшествия с участием детей были зарегистрированы в течение суток. Первое случилось на проспекте Победы утром.

«Водитель автомобиля Mazda, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, мальчика 2007 года рождения. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Во втором случае, на улице Ростовской, пострадал юный велосипедист 2009 года рождения. Он оказался под колесами автомобиля ВАЗ-2115. Ребенок тоже получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.