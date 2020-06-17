Сетевое издание|18+|Среда|17 июн 2020|19:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензе за сутки попали в ДТП сразу два юных велосипедиста

Печать

Два дорожно-транспортных происшествия с участием детей были зарегистрированы в течение суток. Первое случилось на проспекте Победы утром.

«Водитель автомобиля Mazda, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, мальчика 2007 года рождения. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Во втором случае, на улице Ростовской, пострадал юный велосипедист 2009 года рождения. Он оказался под колесами автомобиля ВАЗ-2115. Ребенок тоже получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте