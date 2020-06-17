На окраине Пензы в ночном ДТП 20-летний парень разбился на «Гранте»

17.06.2020 | 13:48

В ночь на среду, 17 июня, в пензенском микрорайоне Заря произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным, в 2:05 у дома № 27а на Черничной улице автомобиль «Лада-Гранта» врезался в световую опору.

20-летний водитель «Гранты» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя транспортного средства», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Чуть раньше на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева в Пензе столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 20-летнего молодого человека и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

От удара «Лада» перевернулась на крышу. Медики осмотрели обоих водителей и пассажиров «двенадцатой» - 19-летнюю девушку и 22-летнего парня - и отпустили.