На окраине Пензы в ночном ДТП 20-летний парень разбился на «Гранте»

В ночь на среду, 17 июня, в пензенском микрорайоне Заря произошло серьезное ДТП.
По предварительным данным, в 2:05 у дома № 27а на Черничной улице автомобиль «Лада-Гранта» врезался в световую опору.
20-летний водитель «Гранты» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя транспортного средства», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Чуть раньше на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева в Пензе столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 20-летнего молодого человека и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси», за рулем которого находился 34-летний мужчина.
От удара «Лада» перевернулась на крышу. Медики осмотрели обоих водителей и пассажиров «двенадцатой» - 19-летнюю девушку и 22-летнего парня - и отпустили.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.